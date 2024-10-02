Фаворит конкурса на кресло мэра Миасса отказался от борьбы

Врио главы Миасса снялся с участия в выборах мэра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 2 октября, конкурсная комиссия допустила к дальнейшему участию в выборах мэра Миасса четырех претендентов.

Пятый претендент, врио главы города Олег Буданов, 1 октября заявил об отказе от дальнейшего участия в конкурсе, объяснив свое решение семейными обстоятельствами.

Между тем, именно Буданов считался фаворитом гонки. Теперь комиссии, а затем и депутатам нужно будет выбрать из оставшихся участников: начальника территориального отдела мэрии Руслана Ветлугина, директора по взаимоотношениям с госструктурами автозавода «Урал», депутата городского собрания Юрия Ефименко, гендиректора ООО «Аргус групп М» Виктора Легенчука и руководителя аппарата администрации Миасса Алексея Лепешкова.

Решающее заседание комиссии запланировано на 11 октября.

Напомним, кресло главы Миасса стало вакантным после того, как прежний градоначальник Егор Ковальчук возглавил правительство Луганской народной республики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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