Челябинское предприятие не выполнило планы по снижению выбросов

Росприроднадзор нашел нарушения на челябинском радиозаводе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже второе предприятие Челябинска вызвало претензии Росприроднадзора. На сей раз специалисты ведомства остались недовольны результатами проверки на челябинском радиозаводе «Полет».

Сотрудники Росприродназора проверили выполнение компанией первого этапа мероприятий, направленных на снижение выбросов в атмосферный воздух, осуществляемых в рамках плана достижения квот по указанному показателю.

Выяснилось, что все оговоренные мероприятия на заводе провели, но запланированного уровня снижения выбросов – нет. Кроме того, АО «ЧРЗ «Полет» допускает нарушения правил эксплуатации установок очистки газа, отметили в надзорном ведомстве.

Росприродназор обязал радиозавод устранить все выявленные отклонения от природоохранных норм. Виновные лица будут привлечены к ответственности.

Напомним, ранее претензии ведомства вызвал Челябинский металлургический комбинат. Однако металлурги назвали выводы представителей надзорной структуры преждевременными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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