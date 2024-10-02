Депутатский размен: в ЗСЧО освободили место для экс-спикера челябинской Думы

Один из представителей партии власти в Законодательном собрании Челябинской области отказался от мандата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление о сложении депутатских полномочий подал единоросс Дмитрий Мельников. Предполагается, что освободившееся место займет экс-спикер челябинской Думы Андрей Шмидт, который накануне отказался от мандата депутата городского парламента.

Сам Мельников попал в ЗСЧО благодаря Олегу Голикову, который в 2021 году ушел в Госдуму. Поскольку Голиков избирался в областной парламент по партийному списку «Единой России» и, по существующей схеме, он должен был передать свой мандат следующему в списке его региональной группы (№1) Вадиму Абакулову. Но освободившееся депутатское кресло досталось руководителю треста «Магнитострой» Дмитрию Мельникову, занимавшему первую строчку в списке Орджоникидзевской региональной группы (№28).

Теперь Мельников, по идее, должен передать мандат второму в своей группе Алексею Коваленко, но тот уже стал депутатом ЗСЧО, сменив своего коллегу из топ-менеджмента ММК Андрея Еремина, включенного в региональную группу №29 вместе с Владимиром Зяблицевым и Олесей Латышевой. Но «наследником» Еремина в ЗСЧО стал почему-то Коваленко. В группе №28 вместе с Мельниковым и Коваленко был еще один претендент на мандат – Сергей Король, но он тоже ничего не получит: депутатское место займет Шмидт, возглавлявший Центральную региональную группу (№16), но по итогам выборов 2020 года в ЗСЧО не попавшего.

Инсайдеры сообщают что, Шмидт не просто станет депутатом регионального парламента, но и займет кресло главы комитета по социальной политике, освободившееся после ухода Сергея Буякова в городскую Думу.

Кстати, место Шмидта в Гордуме должно перейти к заместителю директора Челябинского цинкового завода Олегу Осипенко.

Челябинск, Павел Зварзин

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