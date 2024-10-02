На границе с Казахстаном под Троицком силовики уложили лицом в пол стоявших в очереди на въезд иностранцев

На российско-казахстанской границе в Челябинской области силовики жестко пресекли разборки мигрантов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 2 октября, днем у КПП Бугристое в Троицком районе.

«Около 12 часов пять человек не поделили очередь, начали выяснять отношения и громко ругаться», – пишет телеграм-канал Baza. Пограничники и сотрудники полиции решили охладить жаждавших побыстрее попасть на территорию России иностранцев и их соседей.

Силовики потребовали, чтобы все следовавшие по полосе автодороги мигранты вышли из автомобилей и легли лицом вниз на асфальтовое покрытие. Тем, кто мешкал выполнить требования силовиков, достаточно жестко помогали это сделать. Впрочем, сопротивления иностранцы не оказывали.

Тем более, что зачинщик разборок успел ретироваться в сторону Казахстана. С остальными силовики провели беседу о том, как следует вести себя при пересечении государственной границы России. Через некоторое время КПП вернулся к работе в обычном режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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