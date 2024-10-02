В Челябинске отреставрируют здание чаеразвесочной фабрики

В Челябинске отреставрируют памятник промышленной краснокирпичной архитектуры. Речь идет о здании чаеразвесочной фабрики. Министерство культуры РФ приняло решение о выделении средств на эти цели и уже заключен государственный контракт на разработку документации и проведение противоаварийных, консервационных и реставрационных работ в здании, расположенном по адресу улица Васенко – 37.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале ХХ века Челябинск занимал второе место в России по объему оптовой торговли чаем: в городе работали 4 крупные чаеразвесочные фабрики, общий оборот которых превышал 10 млрд рублей в год в современных ценах. От этих преуспевающих предприятий осталось только одно здание – фабрики торгово-промышленного товарищества «Преемник А. Губкина А. Кузнецов и Ко». Здание было построено в 1904 году.

В «Раскладочной ведомости» на 1905 год указано: «Каменный 2-х этажный дом, в верхнем этаже в 4 комнаты помещается чайная развесная и в нижнем этаже 4 комнаты помещается контора. При доме каменная в 2 комнаты электрическая станция». Постепенно товарищество скупило четвертую часть квартала, получив в собственность смежные усадьбы по улицам Азиатской (Елькина), Михайловской (Карла Маркса) и Оренбургской (Васенко).

В 1909 году на чаеразвесочной фабрике товарищества «Преемник Алексея Губкина Александр Кузнецов и Ко» работали 2 тысячи человек.



В 1911 году Товарищество получает разрешение на расширение каменной развесной как в ширину, так и в высоту. И в «Раскладочной ведомости» на 1916 год значится уже «каменный трехэтажный дом, приспособленный под развесную». Ежедневно там обрабатывали не менее двух вагонов чая.

В середине 20-х годов прошлого века Губсовнархоз принял решение передать здание чаеразвесочной фабрики фармацевтическому заводу

В 1978 году здание было внесено в государственный реестр как памятник истории и культуры регионального значения.

В 90-х годах здание отреставрировали и снова надстроили. В июне 2004 года завод по производству фармацевтических препаратов прекратил работу, а здание оказалось в центре многолетней судебной тяжбы, развернувшейся из-за земельного участка под кирпичным корпусом, который волшебным образом оказался в частной собственности.

Пока длилось разбирательство у здания, являющегося объектом культурного наследия, разобрали крышу, а также перекрытия между вторым и третьим этажами.

В 2011 году суд признал право собственности на участок, на котором располагается здание бывшей чаеразвесочной фабрики, за Российской Федерацией, а само строение передал филиалу государственного университета правосудия. Сейчас памятник промышленной краснокирпичной архитектуры находится в аварийном состоянии, хотя снаружи выглядит еще довольно привлекательно.

Челябинск, Софья Артемьева, Ульяна Белкина

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