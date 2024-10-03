3 октября ожидаются следующие события – Челябинск

03.10.2024, четверг
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10:00 Челябинск – Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная акции «РЭБ для фронта: за тихое небо» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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11:00 Челябинск – Встреча-поздравление «Мои года – мое богатство!» к Международному дню пожилых людей (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)
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12:00 Челябинск – Ретрокинозал: киноведческий экскурс-беседа, просмотр фильма (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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12:30 Челябинск – Большой интеллектуальный квиз среди студентов техникумов и колледжей в честь празднования Дня среднего профессионального образования (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)
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12:30 Челябинск – Мастер-класс по рукоделию «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная региональному этапу конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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13:00 Челябинск – Инклюзивный концерт «Мои года – мое богатство» с участием Курчатовской организацией инвалидов (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Встреча-обсуждение «Вспомним своих учителей» к Всемирному дню учителей (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Экологическая программа «Меньшие братья просят о защите» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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15:00 Челябинск – Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина встретится с молодежью Челябинской области (конгресс-холл «Таганай», ул. Труда, 181)
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15:00 Челябинск – Виртуальная экскурсия «Памятные маршруты Танкограда» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
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16:00 Челябинск – Открытие персональной выставки Василия Шамкина «Лес чудес», приуроченной к 70-летию художника (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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17:00 Челябинск – Торжественное чествование «Возраст спорту не помеха» ветеранов спорта Курчатовского района по итогам городской олимпиады (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:30 Челябинск – Интеллектуальная игра «Наши голоса» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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18:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.) (по записи)
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