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Четверг, 3 октября 2024, 04:05 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

3 октября ожидаются следующие события – Челябинск

03.10.2024, четверг

  • 10:00 Челябинск – Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

  • 10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная акции «РЭБ для фронта: за тихое небо» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

  • 11:00 Челябинск – Встреча-поздравление «Мои года – мое богатство!» к Международному дню пожилых людей (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)

  • 12:00 Челябинск – Ретрокинозал: киноведческий экскурс-беседа, просмотр фильма (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

  • 12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 12:30 Челябинск – Большой интеллектуальный квиз среди студентов техникумов и колледжей в честь празднования Дня среднего профессионального образования (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)

  • 12:30 Челябинск – Мастер-класс по рукоделию «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная региональному этапу конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 13:00 Челябинск – Инклюзивный концерт «Мои года – мое богатство» с участием Курчатовской организацией инвалидов (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 14:00 Челябинск – Встреча-обсуждение «Вспомним своих учителей» к Всемирному дню учителей (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

  • 14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 14:00 – 17:00 Челябинск – Экологическая программа «Меньшие братья просят о защите» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

  • 15:00 Челябинск – Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина встретится с молодежью Челябинской области (конгресс-холл «Таганай», ул. Труда, 181)

  • 15:00 Челябинск – Виртуальная экскурсия «Памятные маршруты Танкограда» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

  • 16:00 Челябинск – Открытие персональной выставки Василия Шамкина «Лес чудес», приуроченной к 70-летию художника (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

  • 17:00 Челябинск – Торжественное чествование «Возраст спорту не помеха» ветеранов спорта Курчатовского района по итогам городской олимпиады (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 17:30 Челябинск – Интеллектуальная игра «Наши голоса» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

  • 18:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.) (по записи)

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