На территории садового товарищества в Челябинске прогремел взрыв

Южноуральца обварило при взрыве самогонного аппарата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 2 октября, вечером в садовом товариществе «Слава» на территории Челябинска.

В одной из построек рванул самогонный аппарат. «Помощь огнеборцев не понадобилась, обошлось без возгорания. А вот мужчина получил ожоги тепловой волной и был госпитализирован в больницу», – рассказали представители экстренного ведомства.

МЧС России напоминает: любые сосуды под давлением требуют неукоснительного соблюдения правил эксплуатации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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