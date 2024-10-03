Число безработных на Южном Урале снизилось до семи тысяч

Уровень безработицы в Челябинской области продолжает снижаться.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, рынок труда в регионе демонстрирует устойчивую позитивную динамику на протяжении восьми месяцев 2024 года.

На 1 октября 2024 года количество зарегистрированных безработных составило 7,0 тысяч человек (в прошлом году на эту дату – 10,3 тысячи человек, на 1 октября 2022 – 16,0 тысяч).

Уровень безработицы снизился на 0,2%, составил 0,38% от числа работоспособных южноуральцев (год назад – 0,58%, на 1 октября 2022 года – 0,86%.

При этом снижается и количество доступных вакансий. На 1 октября текущего года их всего 37,2 тысячи единиц (на 1 октября 2023 – 44,8 тысячи, на 1 октября 2022 – 41,3 тысячи единиц.

Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,22 (год назад – 0,26, на 1 октября 2022 – 0,5).

«Низкий уровень безработицы благоприятен для экономики, так как способствует стабильности на рынке труда и в обществе. Однако это может усилить конкуренцию за квалифицированные кадры и повысить риск их текучести», – предупреждают представители контрольно-счетной палаты.

И рекомендуют работодателям вкладывать средства в программы обучения и переподготовки специалистов, чтобы снизить негативное влияние этого явления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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