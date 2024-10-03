Хозяина батутного парка в Магнитогорске обязали заплатить школьнице 300 тысяч рублей за перелом позвоночника

Суд обязал магнитогорских коммерсантов заплатить девятилетней девочке компенсацию за полученную травму позвоночника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Магнитогорска рассмотрел гражданское дело о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью несовершеннолетней.

В сентябре прошлого года 9-летняя девочка получила травму спины в батутном парке «Jump» в Магнитогорске, прыгнув в яму с поролоновыми кубиками. Врачи диагностировали компрессионный перелом позвонков, на протяжении более 4 месяцев она проходила восстановительное реабилитационное лечение.

Суд счел, что при эксплуатации батутного парка не была обеспечена надлежащая безопасность. Так, прыжки детей от 3-х до 18 лет на батуте должны выполняться только в присутствии инструктора. Между тем, согласно записям камер видеонаблюдения, во время прыжка школьницы в поролоновую яму инструктора рядом не было, и лишь после того, как стала ясно, что что-то пошло не так, он по просьбе матери помог достать девочку.

В итоге суд удовлетворил исковые требования матери пострадавшей, взыскав с собственника батутного парка компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей. Кроме того, предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований.

Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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