В России вновь растет потребление рыбы

Рыбу в России предпочитают одиночки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», потребление рыбы в России выросло 2023 году на 2%. Об этом сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Росстата.

По итогам прошлого года доля рыбы в продуктовой корзине россиян составила 2,1%, или 22,5 килограмма в год. Это на 2% больше, чем в 2022 году. По темпам роста потребления рыбная продукция уступает картофелю (рост год к году – 5%) и мясу (4%). При этом опережает молоко и молочные продукты (снижение на 1%), яйца (-1%), сахар (-4%) и растительное масло (-5%).

Самый высокий уровень потребления – в регионах Дальневосточного федерального округа (25,9 килограмма на человека в год), а также в Центральном федеральном округе (24,6 килограмма). Что неудивительно: на Дальнем Востоке добывается около 75% всех водных биоресурсов, а в ЦФО развита транспортная и складская инфраструктура.

Впрочем, логистика и добыча решают далеко не все, отмечают в ВАРПЭ. Так, средний житель Ямало-Ненецкого округа в год съедает 40,5 килограммов рыбы и рыбопродукции. Это связано с традициями кухни и образом жизни.

Следует отметить достаточно активный рост потребления рыбных полуфабрикатов и готовых изделий из рыбы. В 2023 году эта категория прибавила 14%. И хотя в абсолютных цифрах это всего лишь 700 граммов на среднего россиянина в год, тенденция подтверждает общий рост спроса на удобную в приготовлении и готовую продукцию в условиях ускорения темпов жизни, констатируют рыбопромышленники.

Рыбу чаще можно увидеть на столе у одиноких россиян. В среднем они потребляют 39,9 килограмма рыбы и рыбопродуктов в год. Чем больше членов домохозяйства, тем показатель ниже: семья из двух человек – 27 килограммов на человека в год, из трех – 20,6 килограмма, из четырех – 16,8 килограмма.

При этом динамика потребления рыбы и рыбопродукции в России неустойчива. Оно росло с 21,2 килограмма в 2010 году до 22,3 килограмма в 2013-2014 годах, а к 2022 году показатель вновь снизился до 21,9 килограмма.

Челябинск, Виктор Елисеев

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