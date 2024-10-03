В челябинском Центре спортивной подготовки по дзюдо поменяли руководство

Новым руководителем Центра спортивной подготовки по дзюдо имени Миллера Стал Евгений Шестаков.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, сегодня, 3 октября, глава ведомства Александр Гриб представил трудовому коллективу Центра спортивной подготовки по дзюдо нового руководителя – Евгения Шестакова. На этом посту он сменил Ивана Першина, который занимал должность с 2023 года.
Евгений Шестаков – мастер спорта России по дзюдо, неоднократный чемпион и призер чемпионатов УрФО по дзюдо. Исполнительный директор Федерации дзюдо Челябинской области.
В качестве тренера подготовил серебряного призера чемпионата Европы-2013, бронзового медалиста первых Европейских игр (2015), неоднократного призера чемпионата и Кубка страны среди инвалидов по зрению, мастера спорта России международного класса Александра Парасюка.
Челябинск, Виктор Елисеев
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