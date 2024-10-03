Фонтаны Челябинска уходят в зимнюю «спячку»

В Челябинске завершается работа фонтанов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, финальное свето-музыкальное шоу на реке Миасс состоится в воскресенье, 6 октября.

Подсветка включится в 19:00, а самим представлением жители и гости города смогут насладиться с 20:30 до 22:30.

В сквере Студенческих отрядов, в Саду камней и на Тополинке фонтаны отключат в понедельник, 7 октября.

Остальные фонтаны в парках и скверах уже не работают, их готовят к зимнему периоду, чтобы защитить механизмы от низких температур и повреждений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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