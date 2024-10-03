В Челябинской области руководство водоканала наказали за повышенное содержание марганца в воде

Экс-директора коммунального МУПа в Увельском районе привлекли к ответственности за крашеную воду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Увельского района начало проверку работы МУП «Коммунальные услуги» после того, как на личном приеме у заместителя прокурора области Виталия Новикова житель поселка Увельский рассказал о воде красно-коричневого оттенка, текущей из водопроводных кранов.

Оказалось, что в июне текущего года в холодной воде, которую получали жители квартала «СХТ» в поселке Увельский, была превышена допустимая концентрация железа и марганца. Это подтвердили лабораторные испытания.

Прокурор внес директору МУП «Коммунальные услуги» представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а в отношении руководителя предприятия возбудили административное дело.

После этого коммунальщики заменили изношенный трубопровод, поставка качественного холодного водоснабжения была восстановлена.

В сентябре текущего года территориальный отдел Роспотребнадзора привлек уже бывшего директора к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

Вопрос надлежащего предоставления услуги водоснабжения жителям поселка поставлен в прокуратуре района на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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