«Люди Котовой» продолжают исход из структур мэрии Челябинска. В отставку подал директор МУП ПОВВ

Руководитель предприятия, обеспечивающего водой Челябинск и соседние муниципалитета, подал заявление об уходе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сергей Хабиров, возглавлявший принадлежащее администрации Челябинска МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения (ПОВВ)" с марта 2022 года, уходит в отставку. Об этом заявили источники в бизнес-сообществе столицы Южного Урала.

Хабиров считался креатурой бывшего главы Челябинска Натальи Котовой. Именно она утвердила его во главе компании с миллиардными оборотами, ответственной за водоснабжение Челябинска, Копейска, а также Еманжелинского, Сосновского районов и Коркинского муниципального округа. Теперь он стал уже третьим представителем команды экс-мэра, покинувшим структуры городской администрации.

«Заявление написано и завизировано», – цитирует URA.RU собственный источник, уточняя, что свой пост руководитель МУП ПОВВ оставил сегодня, 3 октября.

Напомним, ранее стало известно об отставке заместителя главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежды Рыльской и начальника управления муниципальных закупок Артема Колесникова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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