Президент России назначил нового прокурора Челябинской области

Прокуратуру Челябинской области возглавил Игорь Донгаузер.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Донгаузера на должность прокуратура Челябинской области на пятилетний срок.

Как уже сообщал «Новый День», Донгаузер придет на смену Карену Габриеляну, руководившему южноуральской прокуратурой с мая 2021 года. В начале июня 2024 года он ушел в отпуск, из которого в прокуратуру уже не вернулся. А в начале июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении со службы Габриеляна и начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова.

Игорь Донгаузер родился в 1982 году в Ленинграде. В 2004 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности «юриспруденция».

В органы прокуратуры принят в июле 2004 года помощником прокурора Петродворцового района Санкт-Петербурга.

В дальнейшем занимал должности старшего помощника прокурора Петродворцового района, прокурора первого зонального отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью РУВД, органов МЧС и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Санкт-Петербурга, заместителя прокуроров Петродворцового, Кировского, Калининского районов Санкт-Петербурга. С декабря 2018 года по январь 2022 года состоял в должности прокурора Кировского района Санкт-Петербурга.

С января 2022 года занимал должность первого заместителя прокурора Кемеровской области – Кузбасса.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube