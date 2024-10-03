В Челябинской области отмечен повышенный интерес к крипторынкам

Размещение мемкоина HMSTR нашумевшего кликер-приложения Hamster Kombat («Хомяк») привело к резкому росту интереса челябинцев к криптовалютам. По итогам сентября интернет-трафик на крупнейшие криптоплощадки вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенного трафика абонентов на тематические ресурсы.

Создатели приложения Hamster Kombat разместили свой мемкоин 26 сентября на восьми мировых биржах по торговле криптовалютами. Мемкоин – разновидность электронной валюты, которая рождается благодаря интернет-мемам или другим трендам. Сегодня существуют десятки шуточных и игровых криптовалют, капитализация которых может достигать нескольких миллиардов рублей.

Оценить денежные успехи Hamster Kombat пока сложно, однако популярность игры вызвала аномальный интерес к криптовалюте в России. Так, на Южном Урале в день официального выхода токена HMSTR на биржевые площадки суммарный объём передачи данных с сайтов основных криптобирж превысил среднедневные показатели на 37%. А по итогам сентября общий объём трафика увеличился на 30% по сравнению с сентябрём прошлого года. При этом челябинцы на 34 строке рейтинга активных криптотрейдеров страны. Первые позиции занимают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самарской и Свердловской областей.

У жителей Южного Урала наиболее востребованным валютным рынком в день начала торгов стала крупнейшая мировая площадка Binance, на неё пришлось 33% всех потраченных Гбайт, на второй строчке расположилась Bybit, сгенерировавшая 32% трафика. Замыкает тройку площадка OKX (14% всего трафика).

Мобильная игра Hamster Kombat была запущена в Telegram в марте этого года. Игроки могли добывать внутриигровую валюту – мемкоин, многократно нажимая на экран смартфона. По информации ее разработчиков, хотя бы один раз в игру сыграли более 300 миллионов пользователей. Летом мемкоин получил название HMSTR, позже стало известно о предстоящем листинге на биржах. Так у игроков появилась возможность поменять заработанное в ходе «тапания» на другие криптовалюты, что вызвало огромный интерес как у почитателей Hamster Kombat, так и у всего криптосообщества.

В целом интерес россиян к крупным биржам, специализирующимся на виртуальной валюте, вырос по сравнению с 2023 годом. Наибольшую динамику показала площадка OKX: интернет-трафик на неё только за этот сентябрь увеличился на 840% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Далее идут BingX (+ 557%) и Bybit (+ 255%). С другой стороны, некоторые биржи потеряли часть трафика: Binance (– 18%), KuCoin (– 31%) и Kraken (– 42%).

Напомним, что с 1 ноября 2024 года в России вступит в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты, который даст определение ряду понятий и призван помочь урегулировать цифровые операции.

Челябинск, Софья Артемьева

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