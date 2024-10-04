4 октября ожидаются следующие события – Челябинск

04.10.2024, пятница

10:00 Челябинск – Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

10:00 Челябинск – Литературный зоопарк «Животные в детских книжках» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.) (по записи)

10:30 Челябинск – Краеведческий квиз для молодежи ко Дню героев Танкограда (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.) (по записи)

11:00 Челябинск – Митинг, посвященный Героям Танкограда (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)

12:00 Челябинск – Ретрокинозал: киноведческий экскурс-беседа, просмотр фильма (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00 Челябинск – Презентация книги Ирины Александровны Бываловой «Так было» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 2-й этаж, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Занятие «Интерфейс смартфона. Основные настройки» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8 (ул. Молодогвардейцев, 70а)

15:00 Челябинск – Мастер-класс по созданию гербария «Букет любимому учителю» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

15:30 Челябинск – Концерт в честь Дня учителя «Профессия, что всем дает начало» (Детская школа искусств №9, ул. Островского, 15)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан серебряного возраста (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

17:30 Челябинск – Интерактивное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека (Клуб микрорайона Шершни, ул. Центральная, 3а)

18:00 Челябинск – Встреча «Гусарская баллада»: героическая комедия, рассказанная языком танца» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, главный зал)

18:00 Челябинск – Закрытый показ документального фильма «Manu Arмata» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 2-й этаж, зал краеведения)

18:00 Челябинск – Концерт «А у нас во дворе», посвященный Дню пожилого человека (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)

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