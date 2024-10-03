«Трактор» одерживает уверенную победу в Москве

Челябинский «Трактор» в Москве уверенно берет верх над «Динамо» – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом периоде борьба была практически равная. Хозяева нанесли больше ударов, зато «Трактор» чаще бил в створ ворот. Но счет открыть команды так и не смогли.

Не шла шайба в ворота и в первой половине второго тайма. Но на 31-й минуте москвичи остались в меньшинстве. Челябинцы долго контролировали шайбу, пока, наконец, Григорий Дронов не засадил ее под перекладину хозяев – 1:0, «черно-белые» выходят вперед.

Этот счет держался почти до перерыва. Но на 39-й минуте защитник «Динамо» Игорь Ожиганов отдал пас вдоль лицевой линии на пятак, где шайбу подхватил Павел Кудрявцев и, в борьбе, отправил ее в ворота – 1:1.

Впрочем, за 12 секунд до сирены Григорий Дронов с подачи Владимира Ткачева оформляет «дубль» – 2:1, и на второй перерыв команды уходят при минимальном преимуществе гостей.

В начале третьего периода динамовец Кирилл Адамчук и челябинец Чарльз Робинсон сходятся в рукопашной, и оба получают по 5 минут штрафа. Впрочем, на голевой обстановке это никак не сказывается.

А вот следующее меньшинство дается москвичам сложнее. Практически сразу после восстановления численного состава упускают хозяева двух игроков гостей, и на 53-й минуте встречи Михаил Котляревский увеличивает отрыв «Трактора» – 3:1.

И тут же один за другим два игрока челябинского клуба отправляются на скамью штрафников. Но держат гости оборону, прекрасно играет голкипер «черно-белых» Сергей Мыльников, и ничего не могут сделать хоккеисты «Динамо».

На 57-й минуте хозяев меняют вратаря на шестого полевого игрока. Челябинцы не просто отбиваются, но упорно бьют в сторону пустых ворот москвичей. И на 60-й минуте Максим Шабанов и Виталий Кравцов врываются в зону хозяев, и Кравцов отправляет шайбу в створ – 4:1, уверенная победа «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

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