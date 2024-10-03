«Металлург» громит ЦСКА в Москве

Магнитогорский «Металлург» в Москве разгромил ЦСКА – 7:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорские хоккеисты уверенно начали первую встречу гостевой серии.

Уже на 9-й минуте «Металлург» мог открыть счет. Шайба залетела в створ ворот, но после долгого совещания судьи определили положение вне игры. Так что нули продолжали гореть на табло до конца 17-й минуты матча, когда Никита Михайлис с подачи Валерия Орехова реализовал большинство – 1:0.

В самом конце первого периода сразу два игрока армейцев отправляются на скамью штрафников, и второй игровой отрезок хозяева начинают втроем против пятерых магнитогорцев. И что-то надламывается в игре москвичей.

На 22-й минуте встречи уже Валерий Орехов после паса Никиты Михайлиса увеличивает отрыв «Магнитки» – 2:0. Спустя 48 секунд Никита Михайлис оформляет «дубль» – 3:0.

И магнитогорцев уже не остановить. Через 19 секунд Андрей Козлов делает счет 4:0. А на 27-й минуте Дмитрий Силантьев замыкает розыгрыш, кажется, вездесущих Михайлиса и Орехова – 5:0.

После этого «Металлург» берет паузу. Но лишь для того, чтобы в последние полторы минуты игрового отрезка отправить в ворота армейцев еще две шайбы – отличаются Павел Акользин и Валерий Орехов. И команды уходят на перерыв при разгромных «0:7» на табло.

В начале заключительного периода хоккеисты решают, что «не шайбой единой», и в рукопашном поединке сходятся Владислав Каменев и Люк Джонсон. Но судьи быстро их разнимают.

Впрочем, забитых голов болельщики в этом матче уже не видят.

Итог – 7:0, натуральный разгром устраивают южноуральцы московским армейцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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