В Челябинской области иномарка сбила «слепой» питбайк с подростками

В Каслинском районе двое школьников пострадали в ДТП.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла вчера, 3 октября, в поселке Вишневогорск Каслинского района.
По предварительным данным, в 19:10 на улице Ленина 37-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис», поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшимся навстречу питбайком.
14-летний водитель мини-мотоцикла ехал без света. Он и его 12-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу. Оба они были без мотошлемов и защитной экипировки.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.
Челябинск, Виктор Елисеев
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