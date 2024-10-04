Жительница Еманжелинска пустила в муниципальную «трешку» цыган. Выселять хозяйку с гостями пришлось приставам

Южноуральские приставы выселили цыганский «табор» из муниципальной квартиры, хозяйка которой давно не платила за жилье.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области, контролировать выселение пришлось судебным приставам, полицейским и представителям мэрии Еманжелинска.

Вопросы к горожанке, славившейся асоциальным поведением, появились давно. Женщина проживала в трехкомнатной квартире по договору социального найма, но со временем перестала платить за коммунальные услуги. Долги перед коммунальщиками и ресурсоснабжающими организациями росли. Не платила она и за сам социальный найм жилого помещения.

Жаловались на соседку и другие жители дома. Ведущая асоциальный образ жизни еманжелинка шумела днем и ночью, разводила грязь в местах общего пользования. Кроме того, она поселила в квартире цыган, чего, кстати, не отрицала и сама.

Городские власти не раз направляли женщине претензии о несоблюдении жилищного законодательства и грозились расторгнуть договор социального найма. Но все это горожанку не слишком трогало. В итоге чиновники обратились в суд. Суд счел возмущение чиновников и еманжелинцев обоснованным и постановил переселить беспокойную соседку в комнату в общежитии.

В Еманжелинском городском отделении судебных приставов открыли исполнительное производство. Служащие ведомства несколько раз выезжали по месту жительства женщины. Наконец, ее удалось уведомить о возбуждении исполнительного производства и установить срок для добровольного исполнения судебного решения.

Впрочем, и после этого хозяйка с гостями не торопились съезжать. Так что дело закончилось принудительным выселением. Его проводили судебные приставы в присутствии представителей полиции и городской администрации. Жильцы собрали значительную часть своих вещей, оставшиеся зафиксировали в акте описи имущества. Затем заменили дверные замки.

По факту освобождения муниципального жилья составлен акт, на основании которого исполнительное производство окончено. Забрать оставшиеся вещи граждане смогут, обратившись к сотрудникам городской администрации и судебным приставам, которые проконтролируют данный процесс.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube