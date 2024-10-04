Суд не стал банкротить разработчика проекта реконструкции очистных в Челябинске

Челябинский арбитраж отклонил иск о банкротстве АО «Челябгипромез».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2 октября Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о банкротстве АО «Челябгипромез». Резолютивная часть определения суда опубликована в картотеке арбитражных дел.

Дело о банкротстве проектного института начали рассматривать в феврале текущего года. С иском о несостоятельности выступила Федеральная налоговая служба. Свои претензии налоговики оценили в сумму, превысившую 9 миллионов рублей, из них более 8 миллионов рублей – недоимки, 561 тысяча рублей – пени и штрафы.

Однако, по информации сайта audit-it.ru, к 10 августа текущего года задолженность компании по налогам существенно снизилась, и недоимка составляла уже порядка 4 миллионов рублей.

Этим ли руководствовались в арбитражном суде или у судьи были иные причины, в резолютивной части не указывается. Однако заявление инспекции Федеральной налоговой службы признано необоснованным.

АО «Челябгипромез» специализируется на разработке проектно-сметной документации для строительства и реконструкции. Среди проектов – объекты для челябинских металлургического и электрометаллургического комбинатов, трубопрокатного завода, Ашинского метзавода, Уфалейского завода металлургического машиностроения, НПО «Элеткромашина», Красноярского завода «Сибэлектросталь» и другие. В настоящее время по проекту института идет реконструкция очистных сооружений канализации Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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