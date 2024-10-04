Кассация отменила оправдательный приговор начальнику управления ЖКХ Троицка

Суд отменил оправдательный приговор по уголовному делу в отношении чиновника администрации Троицка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, седьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил представление надзорного ведомства об отмене оправдательного апелляционного приговора.

В декабре прошлого года Троицкий городской суд признал начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, приговорив его к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

По версии следствия, в июле 2020 года чиновник, не обладая полномочиями вице-мэра по городскому хозяйству, подписал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости. При этом в документе были заведомо ложные сведения о соответствии здания проекту и разрешению на строительство.

На основании выданных разрешений предприниматель зарегистрировал право собственности на объект недвижимости, не соответствовавший требованиям пожарной безопасности.

Обвинительный приговор обжаловали, и в апреле 2024 года Челябинский областной суд отменил его, признав чиновника невиновным в связи с отсутствием состава преступлений.

Это судебное решение в кассационном порядке обжаловал прокурор, указав на допущенные судом существенные нарушения закона при оценке уже имеющихся в уголовном деле доказательств, а также наличие противоречий в выводах суда об отсутствии состава преступлений.

Судебная коллегия седьмого кассационного суда общей юрисдикции согласилась с доводами представления, апелляционный приговор Челябинского областного суда отменила, уголовное дело направила на новое апелляционное рассмотрение в Челябинский областной суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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