Бабье лето задержится на Южном Урале еще на несколько дней

Бабье лето задержится в Челябинской области еще на несколько дней.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, на севере Уральского региона глубокий атлантический циклон перемещается с запада на восток. При этом Южный Урал он «заденет» в воскресенье лишь своей далекой периферией и принесет в регион небольшие дожди и усиление ветра. А в понедельник Челябинская область вновь окажется под влиянием области повышенного давления.

В связи с этим в субботу и воскресенье воздух в регионе будет прогреваться до плюс 17 – до плюс 20 градусов. При этом ночью в низинах возможны заморозки до минус 3. В понедельник будет чуть холоднее, а во вторник вновь потеплеет до +22.

Одновременно 5-7 октября в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), местами в юго-западных районах – чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).

А вот со среды, 9 октября, начнется резкое похолодание и дневные температуры буквально за 2 дня опустятся до плюс 2 градусов.

Челябинск, Софья Артемьева

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