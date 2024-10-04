Производители сидра предупредили о существенном подорожании напитка

В России может существенно подорожать сидр – это связано с неурожаем яблок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», майские заморозки негативно отразились на урожае яблок в центре, на севере и северо-западе страны: в некоторых регионах собрали менее двух третей от запланированного.

В результате технические яблоки подорожали на 25% – 100% год к году в зависимости от региона, пишет РБК со ссылкой на председателя Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александра Казакова.

Другие игроки рынка тоже говорят о росте стоимости яблок и яблочного сока на 15% – 150%: до 27 рублей за килограмм и 50 рублей за литр соответственно.

В южных территориях яблоки от капризов погоды не пострадали, но они для изготовления шипучего слабоалкогольного напитка не пригодны. При этом они тоже подорожали примерно на 30%.

В целом, по оценке экспертов, цены на сидр в 2025 году могут вырасти на 20% в зависимости от производителя и конкретной ситуации в его регионе с сырьем. Больше всего подорожает сидр массового сегмента, цена которого на полке уже составляет около 200 рублей за 0,5 литра.

Москва, Игорь Юров

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