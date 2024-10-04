В Челябинской области срочника отправили в колонию за неуставные отношения

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому срочной службы, обвиняемому в вымогательстве денег у сослуживцев с применением физического насилия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, ночью 24 декабря 2023 года срочник вместе с двумя сослуживцами избил другого срочника и потребовал перевести 10 тысяч рублей на свой банковский счет, угрожая избивать, пока требование не будет выполнено. Солдат воспринял угрозу реально и деньги перевел. 4 января 2024 года алчный срочник таким же образом получил деньги от другого сослуживца.

Суд пришел к выводу, что подсудимый виновен в совершении двух эпизодов преступления по п. «в» ч. 2 ст. 335 (нарушение уставных правил взаимоотношений, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и двух эпизодах по п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с применением насилия).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube