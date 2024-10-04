Глава СКР потребовал возбудить уголовное дело после падения лифта в челябинской новостройке

Руководство Следственного комитета России приказало возбудить уголовное дело по факту падения лифта с ребенком в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в информационном центре СК России, такое указания руководитель ведомства Александр Бастрыкин дал после появления информации о ЧП в социальных сетях.

Напомним, инцидент произошел 30 сентября в многоквартирном доме по улице Университетской Набережной (введен в эксплуатацию в 2023 году).

«Во время подъема произошло обрушение конструкций лифта с 13 на 7 этаж, при этом внутри кабины находился малолетний ребенок. Жильцы ранее обращались в специализированную службу по вопросу неисправности лифтового оборудования, однако мер принято не было», – говорится в сообщении представителей силового ведомства.

В следственном управлении СКР по Челябинской области по факту аварии проводится процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального управления ведомства Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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