Маршруты автобусов в Ленинском районе Челябинска изменят из-за аварии на сетях

В выходные пять автобусных маршрутов в Челябинске поменяют схему движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 5 октября до конца суток 6 октября в связи с аварийными работами на сетях канализации будет прекращено движение транспорта по Энергетиков от Гранитной до Батумской.

Автобусы №№ 5, 22а, 27, 81 будут объезжать закрытый участок по Гагарина и Копейскому шоссе, далее по маршруту.

Автобус №91 направят по трассе «Поселок Градский прииск – улица Салавата Юлаева – Машиностроителей – остановка «Энергетиков» (в направлении Новороссийской).

Челябинск, Виктор Елисеев

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