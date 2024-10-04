Власти Челябинской области объявили о введении чрезвычайной ситуации

Из-за прошедших на Южном Урале ливней в регионе введен режим ЧС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен главой региона с 3 октября.

«Причиной стали дожди: на территории девяти районов выпало от 200 до 300 процентов осадков среднемесячной нормы. Это привело к переувлажнению почвы и повреждению посевов», – рассказали представители аграрного ведомства.

Чрезвычайная ситуация введена в пределах территорий Агаповского, Аргаяшского, Красноармейского, Нагайбакского, Нязепетровского, Сосновского, Чебаркульского, Чесменского районов и Миасского городского округа. По предварительным данным, представленным муниципалитетами, пострадавшая площадь посевов сельхозкультур составляет 35,9 тысячи гектаров.

В муниципальных образованиях, которые вошли в зону ЧС, для выяснения оценки ущерба будут созданы комиссии, пройдет повторное обследование полей, часть пострадавших посевов будут переведены в кормовые культуры и также убраны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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