Спортивным директором «Металлурга» стал первый тысячник КХЛ

Спортивным директором магнитогорского «Металлурга» назначен Евгений Бирюков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Металлург», воспитанник магнитогорского хоккея возвращается в родную команду в новой должности. В обязанности Евгения Бирюкова будет входить работа над трансферной политикой клуба, курирование всей спортивной составляющей системы «Металлурга» и формирование состава команды мастеров совместно с тренерским штабом и руководством клуба.

Напомним, 30 сентября пост спортивного директора ХК «Металлург» покинул Сергей Гомоляко. Произошло это после крайне неудачного для клуба начала нового сезона в КХЛ. К тому времени в 10 сыгранных матчах регулярного чемпионата команда потерпела 7 поражений, выиграв всего в трех. При этом лишь одну игру магнитогорцы выиграли в основное время. В итоге с 6-ю очками команда занимала предпоследнее в Восточной конференции КХЛ, оставаясь за пределами плей-офф.

Евгений Бирюков – уроженец Каслей и воспитанник магнитогорской школы хоккея. С 2005 по 2020 годы выступал за «Металлург» на позиции защитника. С 2020 по 2024 играл за «Салават Юлаев», а 2 мая 2024 вошел в тренерский штаб уфимского клуба.

«В качестве игрока нашей команды Евгений Николаевич принял участие в 939 матчах, дважды выиграл Кубок Гагарина (2014, 2016) и трижды становился чемпионом России (2007, 2014, 2016). Как игрок «Металлурга» Евгений Бирюков становился чемпионом мира (2012) и серебряным призером чемпионата мира (2015) в составе сборной России. Так же становился чемпионом юниорского чемпионата мира (2004) и серебряным призером молодежного чемпионата мира (2006)", – рассказали представители клуба.

В 2024 году южноуралец стал первым хоккеистом в истории КХЛ, сыгравшим 1000-й матч в Лиге, а также был удостоен приза имени Сергея Гимаева за верность хоккею.

23 сентября именной стяг Евгения Бирюкова занял свое место под сводами Арены «Металлург», а на Алее Славы появилась именная звезда с номером 48.

Челябинск, Виктор Елисеев

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