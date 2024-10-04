Челябинца придавило к стене дома неисправным автомобилем

В Челябинске спасателям пришлось деблокировать автомобилиста, придавленного машиной к стене многоэтажки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел вечером пятницы, 4 октября, в центре Челябинска.

Вызов поступил по системе «112». На улице 3-го Интернационала, на парковке около многоэтажки мужчина ремонтировал свой автомобиль. В какой-то момент машина тронулась. Челябинец попытался ее остановить, но был придавлен авто к стене дома.

Прибывшие огнеборцы деблокировали пострадавшего и передали работникам скорой помощи. Мужчина госпитализирован.

Челябинск, Виктор Елисеев

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