Новый мэр Троицка избавляется от старой команды

В уральском Троицке готовятся к десанту чиновников-варягов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники, работавшие с прежним главой Троицка, готовятся к отставкам. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Напомним, выборы нового мэра Троицка состоялись 17 сентября, в день, когда истекли полномочия прежнего градоначальника Александра Виноградова, находящегося в настоящее время в СИЗО по обвинению в получении взяток.

В среду, 2 октября, избранный практически единогласно главой города Дмитрий Гатов официально вступил в должность. Но работать с прежней командой чиновник, похоже, не собирается.

«Замглавы по социалке Кирилл Рогель дорабывает положенные перед уходом две недели, после чего покидает администрацию. Другие представители сидящего в СИЗО экс-мэра Александра Виноградова тоже в зоне риска, – цитирует собственные источники телеграм-канал «Погоны и Галстуки». – Также Дмитрий Гатов распорядился подготовить к заселению несколько квартир из муниципального жилого фонда для чиновников-варягов».

Дмитрий Гатов родился в 1973 году в Коркино. Окончил Коркинский горно-строительный техникум по специальности «Горное машиностроение», а затем – Академию труда и социальных отношений по специальности «Экономика и социология труда».

С 1993 года работал директором коммерческого предприятия, в марте 2010 года был избран председателем Совета депутатов Коркинского городского поселения. В январе 2016 года избран депутатами главой Коркино.

Однако чиновник не смог найти общий язык с Натальей Лощининой, возглавившей Коркинский район в 2018 году. В итоге весной 2020 года он лишился поста руководителя городского отделения партии «Единая Россия», а осенью – и кресла мэра.

Впрочем, тогда же он занял аналогичную должность в Еманжелинском городском поселении.

В 2022 году, параллельно основной должности, он также получил кресло вице-мэра Волновахи (ДНР).

Челябинск, Виктор Елисеев

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