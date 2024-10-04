В парках Челябинска начали охотиться на белок

В Челябинских парках кто-то незаконно охотится на белок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», клетку-ловушку с попавшейся в нее белкой челябинцы обнаружили в парке на северо-западе, недалеко от одного из фитнес-клубов города.

Зверька освободили. Однако вспомнили, что в последнее время, действительно, реже стали видеть белок в парке.

По словам общественников, связано это с популярностью маленьких зверьков среди любителей живности. Животных ловят и потом продают через сайты бесплатных объявлений – цена за одну белку достигает нескольких тысяч рублей.

После публикации в СМИ этой информацией заинтересовались в министерстве экологии Челябинской области. «Изъятие животных из естественной среды обитания без соответствующего разрешения государственного органа является незаконным и предусматривает административную ответственность», – цитирует 74.ru представителей ведомства.

Специалисты минэкологии намерены обследовать оказавшийся опасным для животных парк. Челябинцев призывают в случае обнаружения ловушек сообщать об этом в ведомство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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