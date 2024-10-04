Сын экс-губернатора Челябинской области стал кредитором аффилированной компании

В деле о банкротстве магнитогорского АО «Производственное объединение «Монтажник» произошел очередной поворот.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд признал за бывшим собственником компании, сыном экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского – Александром право требования с предприятия-банкрота долга в 764,3 тысячи рублей, включив его в список кредиторов.

В ходе судебного заседания выяснилось, что Дубровский-младший был поручителем по договору поставки между ПО «Монтажник» и «Евраз Металл Инпром» (Таганрог). В итоге магнитогорцы свои обязательства не выполнили. Таганрогская компания передала право требования долга ООО «Кредендо – Ингосстрах кредитное страхование». Однако Александр Дубровский погасил часть задолженности, после чего кредитор объявил его своим правопреемником.

Отметим, что это уже не первый случай, когда представители семьи Дубровских становятся кредиторами «Монтажника». Так, в ноябре прошлого года предприниматель Владимир Родионов передал право требования долга более чем в 218 миллионов рублей экс-губернатору Борису Дубровскому. Выяснилось, что Дубровский-старший передавал ПО «Монтажник» крупную сумму для того, чтобы компания расплатилась с подрядчиком. Право требования долга он передал Родионову. А впоследствии предприниматель снова уступил его Борису Дубровскому.

Напомним, о ПО «Монтажник» активно заговорили в 2018 году, когда компания, связанная с семьей тогдашнего главы Южного Урала Бориса Дубровского, заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Правда, к тому времени АО «ПО Монтажник» формально сменило собственника.

В итоге конгресс-холл так и не построили (в 2019 году его возведение заморозили по решению нынешнего губернатора Алексея Текслера). Но потратить на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей успели.

В 2019 году Дубровский ушел в отставку с поста губернатора, после чего покинул страну. В самом же «Монтажнике» в 2020 году началась процедура банкротства. Общая сумма задолженности компании оценивалась к тому моменту в 2 миллиарда рублей. В 2021 году суд установил, что Борис Дубровский и его сын Александр были аффилированы к ПО «Монтажник», обязав их нести субсидиарную ответственность по долгам предприятия-банкрота.

Однако Дубровские настаивают, что к моменту банкротства компании не имели к ней отношения. Кроме того, в 2022-2023 годах суд признал банкротами их самих.

В настоящее время семья основателя компании пытается привлечь к субсидиарной ответственность и дочь бывшего губернатора Анну Дубровскую. Однако в первых двух судебных инстанциях доводы о ее участии в доведении ПО до банкротства сочли неубедительными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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