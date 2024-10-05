5 – 7 октября ожидаются следующие события – Челябинск

05.10.2024, суббота
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10:00 Челябинск – Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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10:00 Челябинск – Финальный этап чемпионата Челябинска по мокрому дрифту («Трасса 74», ул. Северный Луч, 2д)
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11:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.)
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11:30 Челябинск – Программа «Лаборатории креативных профессий 2.0: мультипликатор» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.)
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12:00 Челябинск – Ретрокинозал: киноведческий экскурс-беседа, просмотр фильма (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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13:00 Челябинск – Встреча в разговорном английском клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.)
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15:00 Челябинск – Концерт ко Дню учителя (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Программирование игр на PYTHON» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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17:00 Челябинск – Игра «Наши голоса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.)
06.10.2024, воскресенье
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09:00 Челябинск – Беговые занятия (стадион им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)
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10:00 Челябинск – Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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10:00 Челябинск – Спортивный праздник для всей семьи с благотворительным забегом «С Искоркой в сердце» (стадион им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)
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10:15 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
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11:03 Челябинск – Мастер-класс «Вязание косынки крючком» в клубе «Волшебная нить» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию акварелью «Рисуем животных» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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12:00 Челябинск – Акция «Ищу дом!» (приют «Друг», Свердловский пр., 30б, подъезд 2, 1-й этаж)
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12:00 Челябинск – Ретрокинозал: киноведческий экскурс-беседа, просмотр фильма (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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12:00 Челябинск – Музыкально-поэтическая композиция «Пусть будет в радость жизни вечер» к Международному дню пожилых людей в клубе «Берегиня» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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12:15 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.)
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13:00 Челябинск – Клуб вязания «Свяжи себя с книгой»: занятие для начинающих (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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14:00 Челябинск – Финальный этап чемпионата Челябинска по мокрому дрифту: парные заезды («Трасса 74», ул. Северный Луч, 2д)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс «Книжная закладка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Курс французского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.)
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15:00 Челябинск – Творческая встреча «Из века в век», приуроченная к юбилею поэта Любови Дубковой (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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20:30 Челябинск – Финальное светомузыкальное шоу на реке Миасс (набережная реки Миасс, рядом с Залом камерной и органной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
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