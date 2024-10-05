«Трактор» громит ЦСКА

Челябинский «Трактор» в Москве уверенно побеждает ЦСКА – 4:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы уверенно начали встречу. Но нули долго горели на табло армейской арены.

И все-таки в конце первого периода гости сумели реализовать большинство. На 19-й минуте встречи Никита Тертышный получил шайбу в правом круге для вбрасывания, сделал паузу и из-под защитника ЦСКА кистевым броском в ближнюю девятку открыл счет – 1:0.

Во втором игровом отрезке челябинцы продолжали давить на хозяев. Наконец, на 31-й минуте Данил Юртайкин прострелил по воротам армейцев, а когда голкипер отразил удар, он же поймал шайбу и отдал пас Чарльзу Робинсону, который резким броском в касание отправил ее в ближний угол ворот москвичей – 2:0.

Не стали изменять себе «черно-белые» и в третьем периоде. На 47-й минуте защитник челябинцев Марсель Ибрагимов набрасывал шайбу на ворота соперника, но та срикошетила от штанги и ушла в ворота – 3:0 в пользу «Трактора».

На 52-й минуте московские армейцы стались вчетвером, чем и воспользовались гости. Данил Юртайкин отдал пас Григорию Дронову, тот бросил по воротам, а Чарльз Робинсон вовремя подставил клюшку – 4:0.

Армейцы пытаются отыграться, но слишком много нарушают. Один за другим игроки московского клуба оказываются на скамейке штрафников, а время уходит.

В итоге матч заканчивается при большинстве челябинского клуба – 4:0, «черно-белые» забирают заслуженные два очка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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