«Металлург» не оставляет шансов «Спартаку»

Магнитогорский «Металлург» в Москве одерживает уверенную победу над «Спартаком» – 5:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гости быстро открыли счет. Уже на 4-й минуте встречи Павел Акользин с подачи Люка Джонсона поразил ворота «спартаковцев» – 1:0.

На 7-й минуте первого периода москвичи потеряли шайбу при выходе из своей зоны, Валерий Орехов набросил от синей линии на пятак, а там Никита Михайлис вовремя подставил клюшку – 2:0 в пользу «Магнитки». С этим счетом команды ушли на перерыв.

Лишь на 31-й минуте Адам Ружичка сокращает отставание хозяев в счете – 1:2. А на 35-й минуте Шейн Принс сравнивает счет. Но на 38-й минуте встречи Никита Михайлис вновь выводит «Металлург» вперед – 3:2.

На 45-й минуте магнитогорцы убегают в контратаку, и Даниил Вовченко увеличивает отрыв – 4:2.

На 52-й минуте хозяева меняют вратаря на шестого полевого игрока, и тут же их ловят на этом магнитогорцы. Павел Акользин отбирает шайбу у спартаковца в средней зоне, продвигается вперед и поражает пустые ворота – 5:2, уверенная победа «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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