Южноуральские полицейские прикрыли нелегальный интернет-магазин сигарет

Полицейские Верхнего Уфалея изъяли из незаконного оборота табачной продукции на два миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 50-летний житель Верхнего Уфалея обвиняется в незаконном обороте табачной продукции. Мужчина в мессенджерах находил потребителей и сбывал им сигареты.

Противоправную деятельность уфайлейца пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Полицейские изъяли у недобросовестного предпринимателя свыше десяти тысяч пачек с сигаретами, которые мужчина хранил в своем доме. На табачных изделиях отсутствовали акцизные марки. Стоимость изъятого составила более двух миллионов рублей.

В следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области было возбуждено уголовное дело. Мужчине избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Собранные материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Верхнеуфалейский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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