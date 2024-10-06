Под Челябинском полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить нетрезвого водителя

Сотрудники областного полка ДПС открыли огонь, останавливая машину с нетрезвым водителем в Сосновском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, подозрительно двигавшийся автомобиль сотрудники Госавтоинспекции заметили в микрорайоне «Вишневая горка» Сосновского района.

Инспекторы ДПС приказали водителю машины ВАЗ-2113 остановиться. Но вместо этого находившийся за рулем мужчина лишь увеличил скорость и попытался скрыться.

Сотрудники полиции начали преследование автомобиля. От водителя неоднократно требовали остановиться и предупреждали о применении табельного оружия. Однако тот не сбавлял скорость. В итоге полицейские открыли огонь по колесам транспортного средства.

После остановки ВАЗа госавтоинспекторы выяснили, что находившийся за рулем 34-летний мужчина пьян. Кроме того, он уже был лишен права управления транспортными средствами, отказавшись от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении нарушителя за невыполнение требования об остановке, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и управление транспортным средством, будучи лишенным такого права, возбуждены дела об административных правонарушениях.

Автомобиль южноуральца изъят и помещен на специализированную стоянку, а сам водитель доставлен в отдел полиции для привлечения к уголовной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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