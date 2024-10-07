В Челябинске внедорожник вылетел на тротуар

В Челябинске внедорожник столкнулся с отечественной легковушкой и вылетел на тротуар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня утром на перекрестке улицы Каслинской и проспекта Победы. Лада Калина, поворачивая налево, не пропустила Land Cruiser, ехавший на зеленый свет. От удара внедорожник перевернулся и вылетел на тротуар. Находившие там люди не пострадали только потому, что вовремя успели отойти.

По данным ГАИ Челябинска, травмы получили водитель и пассажир Land Cruiser.

Челябинск, Павел Зварзин

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