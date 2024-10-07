На Таганае третий день ищут пропавшего туриста из Кургана

В национальном парке «Таганай» пропал турист из Курганской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 39-летний мужчина приехал в парк к в субботу, 5 октября для участия в групповом походе. После успешного завершения путешествия, он решил в одиночку подняться на гору Круглицу. О своих намерениях он предупредил других туристов и ушел. Около 20:00 мужчина по телефону сообщил, что спускается к месту ночевки.

Но к месту встречи не вышел и перестал отвечать на телефонные звонки. Члены его группы обратились к спасателям, те опросили других посетителей парка и выяснили, что на тропах пропавший никому не встречался.

Сейчас курганца ищут сотрудники Златоустовского отряда областной ПСС: они обследуют местность предполагаемого маршрута и прилегающих к нему лесных массивов.

Челябинск, Павел Зварзин

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