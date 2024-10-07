В Челябинске начат прием документов на должность главы города

В Челябинске начат прием документов от претендентов на должность главы городской администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявления принимаются до 17 октября. Конкурс назначен на 7 ноября: комиссии по результатам теста и собеседования предстоит определить не менее двух кандидатов, из которых 12 ноября депутаты городской Думы выберут нового мэра.

Напомним, предыдущая глава города Наталья Котова стала представителем губернатора в Совете Федерации.

Челябинск, Павел Зварзин

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