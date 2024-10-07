В Челябинске задержали бизнесмена, пытавшегося подкупить чиновника

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в даче взятки должностному лицу.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК России по Челябинской области, 2 октября индивидуальный предприниматель лично передал заместителю руководителя ГКУ «Управления лесничествами Челябинской области» взятку в размере 100 тысяч рублей за сокрытие нарушений, выявленных в ходе проверки земель лесного фонда.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).

В суд направлено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается выполнение следственных действий, направленных на окончание предварительного расследования. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Челябинск, Павел Зварзин

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