В Челябинске повышают цены на проезд в общественном транспорте

В Челябинске 15 октября повысится стоимость проезда в общественном транспорте.

Как сообщили РИА «Новый День» в миндортрансе региона, в среднем цена вырастет на 21% – 23%.

По транспортной карте стоимость проезда повысится с 28 до 34 рублей.

Проезд по банковской карте и за наличный расчет составят соответственно 37 и 43 рубля.

Льготный проезд тоже будет проиндексирован и изменится с 14 до 17 рублей.

«Данные изменения являются вынужденной мерой, которая необходима для обеспечения стабильности работы транспорта и продолжения его обновления», – заявили в министерстве.

«В настоящее время ключевой проблемой является нехватка водительского состава, из-за чего нарушается регулярность выполнения рейсов, – пояснил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров. – В связи с чем необходим кардинальный пересмотр уровня заработной платы водителей, ремонтников и других сотрудников предприятий, чтобы не остановить транспортное обслуживание населения».

Не менее важным вопросом становится задача по поддержанию транспорта го в технически исправном состоянии, добавляют в ведомстве: в последнее время при закупках отмечается значительный рост стоимости комплектующих, также рост стоимости самого подвижного состава и прочих сопутствующих расходов.

«В дополнение следует отметить, что практически все города-миллионники за последний год уже проиндексировали стоимость проезда. А в Челябинске он сейчас остается одним из самых низких, – комментирует министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев. – Для дальнейшей реализации программы по обновлению общественного транспорта, а также поддержанию его в технически исправном состоянии необходимо совершенствование экономической модели и выравнивание доходов и расходов перевозчиков».

Инфографика министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Челябинск, Павел Зварзин

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