На Южном Урале ожидается резкое похолодание и снег

Южноуральцев ждет резкий переход от лета к зиме: в течение двух – трех суток дневная температура понизится от +23 до 0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня воздух в регионе прогреется до +16, а завтра синоптики обещают по-летнему теплый день: столбики термометров могут подняться до +24 градусов. Но уже в среду будет не выше +15, а четверг, 10 октября, может похолодать до 0.

При этом в четверг начнется дождь со снегом, который будет идти весь день, в пятницу снегопад продолжится. По оценке синоптиков, к субботе может намести сугробы до 20 см. Снежный покров продержится недолго, так как уже в выходные дневные температуры снова перейдут в плюсовую область.

Челябинск, Софья Артемьева

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