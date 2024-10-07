Каждый восьмой житель России рискует здоровьем, отказываясь от завтрака

Каждый восьмой житель России отказывается от утреннего приема пищи, а каждый пятый вынужден завтракать на работе. Портал SuperJob выяснил, с какой еды россияне предпочитают начинать свой день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», опрос показал, что 66% жителей страны в свои рабочие дни завтракают дома, 18% – на рабочем месте. Причем среди первых больше мужчин, среди вторых – женщин. 1% опрошенных выбирает для утреннего приема пищи заведения общепита. 13% обычно пропускают завтрак в рабочие дни. Чаще всего такой позиции придерживаются те, кому не исполнилось 34 лет.

Самым популярным блюдом на завтрак является каша – ее по утрам рабочих будней едят 29% респондентов. На втором месте яичница, омлет или вареные яйца (28%). Каждый четвертый перекусывает бутербродом. 13% утром доедают то, что есть в холодильнике. 13% ограничиваются чашкой кофе, 12% – чашкой чай. Творог на завтрак предпочитают 9% опрошенных, йогурт – 5%. По 2% завтракают печеньем и сыром. Среди других вариантов называли выпечку, фрукты и овощи, мюсли, блинчики, сырники, мясо или рыбу, макароны, орехи и прочее.

Мужчины чаще завтракают тем, что осталось в холодильнике, запивая это чаем. Женщины чаще предпочитают бутерброды, йогурт или просто кофе.

Отметим, что медики категорически не советуют пропускать завтрак: утренний прием пищи позволяет восполнить энергию, потраченную организмом ночью на восстановительные процессы. Если завтра пропущен, организм вынужден тратить «неприкосновенный резерв» – собственные энергетические ресурсы, которые необходимы ему для поддержания жизнедеятельности. Со временем этот запас постепенно истощается, развивается стресс, ухудшается самочувствие, обостряются хронические заболевания.

Полноценный завтрак регулирует метаболические процессы, положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе, улучшает память и концентрацию внимания.

Кстати, японские ученые пришли к выводу, что отказ от утреннего приема пищи может привести к инсульту: у участников исследования, завтракавших менее 3 раз в неделю, риск развития подобных последствий оказался на 36% выше, чем у тех, кто есть каждое утро.

Челябинск, Софья Артемьева

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