Мошенники под видом сотрудников энергосбыта выманивают у южноуральцев персональные данные

Жителям Челябинской области поступают звонки от людей, представляющихся сотрудниками энергосбытовой компании. Они сообщают о необходимости замены приборов учета электроэнергии по специальной федеральной программе. Для оформления заявки запрашивают паспортные данные, а затем просят продиктовать коды, которые приходят с портала Госуслуг. Тем, кто отказывается, угрожают штрафами и другими карательными мерами.

«Только за сегодняшний день мы получили более двух десятков жалоб на такие звонки. Большая часть людей перезванивает, перепроверяя информацию, но есть очень много клиентов, которые все-таки сообщили свои персональные данные и коды из СМС, они обращаются за помощью, не знают, что делать в такой ситуации. Больше всех страдает старшее поколение», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе компании «Уралэнергосбыт».

В компании обращают внимание, что «Уралэнергосбыт» не организует массовые обзвоны по замене приборов учета, не запрашивает полные паспортные данные для оформления заявки на замену прибора учета и тем более никогда не просит продиктовать какие-либо коды из сообщений. Заявки на замену приборов учета оформляются в штатном режиме после обращения самого клиента.

Тем, кому поступил подобный звонок, советуют положить трубку и при возникновении любых сомнений перепроверять информацию, позвонив на горячую линию 8 (351) 2222-500.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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