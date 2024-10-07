В Челябинске ликвидируют два разворота на оживленной магистрали

С 15 октября в Челябинске изменится схема разворотов через трамвайные пути на проспекте Победы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские власти решили ликвидировать нерегулируемые развороты через трамвайные пути в районе домов №319 (в районе перекрестка с улицей 40-летия Победы возле магазина «Пятерочка») и №356 (в районе перекрестка с улицей Солнечной рядом с магазином «Пивовар»).

Подобное решение в мэрии объяснили необходимостью увеличить скорость сообщения и исключить простой трамваев из-за дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения.

«В настоящее время в рамках муниципального контракта уже выполняются подготовительные мероприятия для изменения схемы организации дорожного движения, – сообщили в мэрии. – Работы планируется завершить до 15 октября.

Участники дорожного движения имеют альтернативные пути движения на пересечениях:

– проспекта Победы – улицы Ворошилова;

– проспекта Победы – улицы Молдавской;

– проспекта Победы – улицы 40-летия Победы;

– проспекта Победы – улицы Чичерина».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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