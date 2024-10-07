Южноуральцам предложили обменять металлические деньги на бумажные или безналичные

В Челябинской области начинается «Монетная неделя»: 7 по 20 октября в банках и магазинах одной из торговых сетей можно будет обменять металлическую мелочь на купюры.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском областном отделении Уральского главного управления ЦБ РФ, монеты принимают в отделениях крупных банков (Сбербанка, «Челиндбанка», «Челябинвестбанка» и пр.) и магазинах «Монетка».
Сдать в банки можно любое количество монет: их без комиссии обменяют на банкноты или зачислят на счет, в магазинах возможен только обмен. В рамках акции сдать можно даже погнутые, потемневшие или поцарапанные металлические деньги.
Предыдущая акция проходила в мае – июне: тогда южноуральцы обменяли более 1,2 млн монет на сумму 5,5 млн рублей.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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