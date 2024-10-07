Суд вынес приговор женщине, по чьей вине погибли два малыша

В Челябинской области вынесен приговор 38-летней женщине, по вине которой на пожаре погибли два малыша.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вечером 24 ноября 2023 в поселке Мирный Сосновского района. Женщина уложила спать 3-летнего мальчика и 2-летнюю девочку и ушла к соседу, закрыв входную дверь на ключ.

Оставшись без присмотра, малыши взяли спички, лежавшие в доступном для них месте, и подожгли одеяло. Огонь быстро перекинулся на диван. Дети скончались от отравления угарным газом.

Было возбуждено уголовное дело.

По результатам проведенной психиатрической экспертизы установлено, что женщина страдает хроническим психическим расстройством, не могла и не может осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.

Суд приговорил женщину к принудительному лечению в условиях специализированного стационара с интенсивным наблюдением.

Ранее два сотрудника органов системы профилактики привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащую работу с семьей, состоявшей на учете.

Челябинск, Софья Артемьева

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